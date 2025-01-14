Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото)
Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото)
У Китаї ще до офіційного анонсу представили оновлений Volkswagen Talagon — найбільший кросовер бренду. Подробиці та деталі опублікував портал Autohome.
Зовнішній вигляд автомобіля зазнав помітних змін: вузька решітка радіатора, як у електричної серії ID, збільшені нижні решітки і змінений дизайн повітрозабірників. Задні ліхтарі отримали нову графіку та хромовану вставку, бампер був перероблений.
Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото)
Габарити Talagon також трохи змінилися. Колісна база залишилася колишньою — 2980 мм, проте довжина збільшилася до 5168 мм (+16 мм), а висота зменшилася на 3 мм і тепер складає 1792 мм. У салоні пропонується 7-місне компонування, аналогічне попереднику, але доступна і 6-місна версія.
Volkswagen представив новий 300-сильний кросовер (фото)
Кросовер оснастили новим 2,0-літровим турбомотором потужністю 272 к.с. У лінійці залишаються колишні двигуни: 2,0-літрові агрегати потужністю 186 і 220 к.с., а також 2,5-літровий двигун потужністю 299 кінських сил. Привід може бути переднім або повним, а в ролі КПП виступає 7-ступінчаста DSG.
Ціни на Volkswagen Talagon у Китаї стартують від 36 тисяч доларів.
За матеріалами:
MMR
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