Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото) Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)

Новий Volkswagen ID. UNYX 08 розсекретили на офіційних фото, а його презентація запланована на 2026 рік.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Volkswagen ID. UNYX 08 — п’ятимісна сімейна модель. Кросовер вийшов доволі крупним.

Характеристики Volkswagen ID. UNYX 08

Електрокросовер Volkswagen ID. UNYX 08 — перша модель у новому фірмовому стилі. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом» та вигнутою віконною лінією. У нього дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.

Розміри Volkswagen ID. UNYX 08:

довжина — 5000 мм;

ширина — 1954 мм;

висота — 1672 мм;

колісна база — 3030 мм.

Читайте також У Volkswagen з’явиться електроседан

Салон Volkswagen ID. UNYX 08 не показали, проте частково розкрили його комплектацію. Електрокросовер отримає 21-дюймові диски, мультимедіа зі штучним інтелектом та систему напівавтономного руху.

Відомі і деякі характеристики Volkswagen ID. UNYX 08. Його запропонують у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Літій-залізо-фосфатна батарея CATL забезпечить запас ходу до 700 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.