Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)

Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)
Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)
Новий Volkswagen ID. UNYX 08 розсекретили на офіційних фото, а його презентація запланована на 2026 рік.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Volkswagen ID. UNYX 08 — п’ятимісна сімейна модель. Кросовер вийшов доволі крупним.
Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)

Характеристики Volkswagen ID. UNYX 08

Електрокросовер Volkswagen ID. UNYX 08 — перша модель у новому фірмовому стилі. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом» та вигнутою віконною лінією. У нього дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.

Розміри Volkswagen ID. UNYX 08:

  • довжина — 5000 мм;
  • ширина — 1954 мм;
  • висота — 1672 мм;
  • колісна база — 3030 мм.
Салон Volkswagen ID. UNYX 08 не показали, проте частково розкрили його комплектацію. Електрокросовер отримає 21-дюймові диски, мультимедіа зі штучним інтелектом та систему напівавтономного руху.
Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)
Відомі і деякі характеристики Volkswagen ID. UNYX 08. Його запропонують у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Літій-залізо-фосфатна батарея CATL забезпечить запас ходу до 700 км.
За матеріалами:
Фокус
