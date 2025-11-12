Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)
Новий Volkswagen ID. UNYX 08 розсекретили на офіційних фото, а його презентація запланована на 2026 рік.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Volkswagen ID. UNYX 08 — п’ятимісна сімейна модель. Кросовер вийшов доволі крупним.
Характеристики Volkswagen ID. UNYX 08
Електрокросовер Volkswagen ID. UNYX 08 — перша модель у новому фірмовому стилі. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом» та вигнутою віконною лінією. У нього дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.
Розміри Volkswagen ID. UNYX 08:
- довжина — 5000 мм;
- ширина — 1954 мм;
- висота — 1672 мм;
- колісна база — 3030 мм.
Читайте також
Салон Volkswagen ID. UNYX 08 не показали, проте частково розкрили його комплектацію. Електрокросовер отримає 21-дюймові диски, мультимедіа зі штучним інтелектом та систему напівавтономного руху.
Відомі і деякі характеристики Volkswagen ID. UNYX 08. Його запропонують у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Літій-залізо-фосфатна батарея CATL забезпечить запас ходу до 700 км.
Поділитися новиною
Також за темою
Volkswagen показала електрокросовер ID. UNYX 08 із запасом ходу 700 км (фото)
Творець інтернету вважає, що ШІ повністю захопить мережу вже за кілька років
Експерти назвали нові автомобілі, які власники продають вже через рік
Genesis готує свій перший повнорозмірний електрокросовер GV90
Експерт спрогнозував ціни на дизельне пальне найближчим часом
10 автовиробників, які продали найбільше машин у 2025 році