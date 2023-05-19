Volkswagen остаточно вийшов з росії — Finance.ua

Volkswagen остаточно вийшов з росії Сьогодні 21:32 — Світ

Volkswagen остаточно вийшов з росії

Німецька Volkswagen Group остаточно пішла з росії, продавши свої активи місцевому інвестору. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що Volkswagen Group завершила продаж своєї частки у ТОВ «Фольксваген Груп Рус», включаючи локальні дочірні компанії, а також компанії ТОВ «Арт-Фінанс», яку підтримує російський дилер «Авілон».

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Згідно з повідомленням, угода включає завод у Калузі, структуру імпортера (дистриб'юторський та післяпродажний бізнес), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними з ними співробітниками.

Група не повідомила подробиць щодо ціни. Водночас агентство Reuters , посилаючись на свої джерела, повідомляє, що сума угоди оцінюється в 125 млн євро ($138 млн).

Зазначається, що завод компанії у Калузі має виробничу потужність 225 тисяч автомобілів на рік та понад 4 тисячі співробітників. Його було зупинено з березня 2022 року у зв’язку із вторгненням росії в Україну.

УНІАН За матеріалами:

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