Volkswagen остаточно вийшов з росії — Finance.ua

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Volkswagen остаточно вийшов з росії

Світ
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Volkswagen остаточно вийшов з росії
Volkswagen остаточно вийшов з росії
Німецька Volkswagen Group остаточно пішла з росії, продавши свої активи місцевому інвестору. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
Зазначається, що Volkswagen Group завершила продаж своєї частки у ТОВ «Фольксваген Груп Рус», включаючи локальні дочірні компанії, а також компанії ТОВ «Арт-Фінанс», яку підтримує російський дилер «Авілон».
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Згідно з повідомленням, угода включає завод у Калузі, структуру імпортера (дистриб'юторський та післяпродажний бізнес), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними з ними співробітниками.
Група не повідомила подробиць щодо ціни. Водночас агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що сума угоди оцінюється в 125 млн євро ($138 млн).
Зазначається, що завод компанії у Калузі має виробничу потужність 225 тисяч автомобілів на рік та понад 4 тисячі співробітників. Його було зупинено з березня 2022 року у зв’язку із вторгненням росії в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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