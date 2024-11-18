Volkswagen готує новинку для США — Finance.ua

Volkswagen готує новинку для США Сьогодні 04:40 — Фондовий ринок

Автосалон у Лос-Анджелесі розпочнеться наступного тижня, і Volkswagen готується до прем’єри оновленого кросовера Tiguan 2025. Напередодні заходу компанія опублікувала тизерне зображення заднього ліхтаря моделі.

На зображенні можна помітити подібність ліхтаря з європейським Tayron — обидві моделі мають схожу графіку, хоча у Tiguan на бічних частинах присутня яскраво-червона смуга.

Volkswagen раніше підтвердив, що Tiguan базуватиметься на подовженій версії платформи Tayron, адаптованої під американський ринок. Також новий кросовер отримає унікальні стилістичні рішення, відмінні варіанти двигунів та додаткове оснащення.

У Tayron, на базі якого створюється Tiguan, більш потужний і незграбний дизайн. Передня частина оснащена підсвіченою емблемою Volkswagen, тонкими світлодіодними фарами, широким повітрозабірником та вертикальними повітроводами, що надає моделі більш агресивного вигляду.

Інтер’єр кросовера виконаний у мінімалістичному стилі із можливістю посадки до семи пасажирів. Включає цифрову панель приладів на 10,25 дюйма та інформаційно-розважальний екран на 12,9 дюйма. Також можна очікувати підсвічування салону, тризонний клімат-контроль, панорамний люк та оздоблення з натурального дерева у преміальних версіях.

Наскільки Tiguan відрізнятиметься від Tayron, стане відомо вже незабаром — у рамках його офіційної прем’єри на автосалоні.

Ampercar За матеріалами:

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