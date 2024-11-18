Volkswagen готує новинку для США — Finance.ua

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Volkswagen готує новинку для США

Фондовий ринок
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Автосалон у Лос-Анджелесі розпочнеться наступного тижня, і Volkswagen готується до прем’єри оновленого кросовера Tiguan 2025. Напередодні заходу компанія опублікувала тизерне зображення заднього ліхтаря моделі.
На зображенні можна помітити подібність ліхтаря з європейським Tayron — обидві моделі мають схожу графіку, хоча у Tiguan на бічних частинах присутня яскраво-червона смуга.
Volkswagen раніше підтвердив, що Tiguan базуватиметься на подовженій версії платформи Tayron, адаптованої під американський ринок. Також новий кросовер отримає унікальні стилістичні рішення, відмінні варіанти двигунів та додаткове оснащення.
У Tayron, на базі якого створюється Tiguan, більш потужний і незграбний дизайн. Передня частина оснащена підсвіченою емблемою Volkswagen, тонкими світлодіодними фарами, широким повітрозабірником та вертикальними повітроводами, що надає моделі більш агресивного вигляду.
Інтер’єр кросовера виконаний у мінімалістичному стилі із можливістю посадки до семи пасажирів. Включає цифрову панель приладів на 10,25 дюйма та інформаційно-розважальний екран на 12,9 дюйма. Також можна очікувати підсвічування салону, тризонний клімат-контроль, панорамний люк та оздоблення з натурального дерева у преміальних версіях.
Наскільки Tiguan відрізнятиметься від Tayron, стане відомо вже незабаром — у рамках його офіційної прем’єри на автосалоні.

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За матеріалами:
Ampercar
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