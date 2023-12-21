Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla — Finance.ua

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Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla

Технології&Авто
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Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
Електромобілі Volkswagen Group, а також Audi, Porsche і Scout Motors, що входять до неї, до 2025 року почнуть підтримувати розроблений Tesla північноамериканський стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Наразі Volkswagen, Audi, Porsche і Scout Motors працюють над адаптерами для вже випущених машин, що підтримують стандарт Combined Charging System (CCS).
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Автовиробник очікує, що рішення буде запропоновано до 2025 року.
Крім того, передбачається, що з 2025 року з’являться нові електромобілі VW, які будуть сходити з конвеєра вже з вбудованим зарядним портом Tesla.
Завдяки цим заходам власники електромобілів Volkswagen Group зможуть отримати доступ більш ніж до 15 тис. зарядних станцій мережі Tesla Supercharger.
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При цьому, Electrify America, дочірня компанія Volkswagen Group із зарядки електромобілів, раніше заявила, що сама почне додавати розетки для зарядки Tesla.
Таким чином, у Північній Америці електромобілям Volkswagen Group стануть доступними понад 3,8 тис. станцій швидкої зарядки Electrify America і Electrify Canada.
За матеріалами:
Економічна Правда
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