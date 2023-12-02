Volkswagen готує електромобілі дешевше $20 тисяч — Finance.ua
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Volkswagen готує електромобілі дешевше $20 тисяч

Фондовий ринок
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Німецький концерн Volkswagen підтвердив план зміцнення своїх позицій у Китаї за допомогою абсолютно нової платформи для доступних електрокарів. Платформа базуватиметься на локальних компонентах.
Про це повідомив очільник китайського офісу Volkswagen Ральф Брандштеттер під час відкриття нового центру розробки та закупівель електромобілів Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) у Хефеї.
Як зазначається, Volkswagen розробить нову платформу початкового рівня, орієнтовану на Китай, відому зараз як «Основна платформа». Основна увага приділяється зниженню витрат, частково за рахунок використання ще вищого співвідношення місцевих компонентів, ніж у разі поточного виробництва моделей на базі MEB у Китаї (ID.3, ID.4, ID.6 та ID.7).
Нова платформа буде створена на основі Modular Electric Drive Toolkit (MEB) і, як очікується, буде готова у 2026 році.
Зниження цін на модель Volkswagen ID.3 у Китаї вже дозволило німецькому виробнику збільшити обсяг продажів у середньому з 2200 одиниць на місяць до 10 000 на місяць (у липні-жовтні). Нова платформа орієнтована сегмент початкового рівня з ціновим діапазоном від 19 570 до 23 760 доларів.
Як повідомлялось, Volkswagen планує випустити дві повністю електричні моделі у співпраці з XPeng.
За матеріалами:
Ampercar
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