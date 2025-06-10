Volkswagen достроково звільнив 20 тисяч співробітників — Finance.ua

Volkswagen достроково звільнив 20 тисяч співробітників Сьогодні 03:19 — Світ

Volkswagen достроково звільнив 20 тисяч співробітників

Німецький автогігант Volkswagen активно реструктуризує своє підприємство. Стало відомо, що компанія переконала 20 тисяч робітників піти за власним бажанням. Таким чином, скорочення персоналу йде з випередженням графіка. Спочатку планувалося, що штат зменшиться на 35 тисяч співробітників у 2030 році. Однак уже зараз 20 тисяч осіб покинуть підприємство добровільно.

Для того, щоб виплатити вихідну допомогу, німецькій компанії довелося виділити зі свого бюджету 900 млн євро. Однак саме завдяки цим коштам автоконцерну вдалося «полюбовно» домовитися зі співробітниками. Наразі скорочують співробітників безпосередньо на підприємстві в Німеччині. В інтересах компанії було не вступати в конфронтацію з профспілками.

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З цієї причини виробник вирішив діяти «соціально прийнятними» методами. Зокрема, деякі працівники просто підуть на пенсію в плановому режимі. Інші ж підуть на пенсію достроково. З рештою співробітників контракти було розірвано за згодою сторін. Наразі на німецькому підприємстві VW працює 120 000 осіб. Оскільки компанія має намір зменшити штат на 35 000 осіб, то можна говорити про те, що завод позбудеться 29 відсотків робітників.

Але навіщо VW це робить? Річ у тім, що компанія хоче розвантажити свої виробничі потужності. Вона має намір зменшити обсяг машин, що випускаються, на 700 тисяч екземплярів. Це зумовлено тим, що випускати багато автомобілів у Німеччині зараз недоцільно. Компанія заявляє про надмірні інвестиції та низьку прибутковість своїх електричних моделей. Уже в 2027 році завод VW працюватиме лише 4 дні на тиждень. У результаті, дохід співробітників може впасти.

uamotors За матеріалами:

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