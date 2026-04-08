«Волга» по-китайськи: росіяни презентували клони моделей Geely

російський авторинок остаточно закріплює залежність від китайських технологій, намагаючись реанімувати радянський бренд «Волга» через копіювання моделей концерну Geely.

Про чергову спробу «імпортозаміщення» повідомляє видання Auto24.

Виробництво розгортають на колишніх потужностях Volkswagen Group, де раніше збирали європейські Skoda та VW, проте тепер замість німецької інженерії споживачам пропонують китайські авто зі зміненими логотипами.

Чим російський кросовер відрізняється від Geely Monjaro

Першим представником оновленої лінійки став кросовер K50, який виявився технічним та візуальним «близнюком» популярного в рф китайського Geely Monjaro. російська локалізація обмежилася лише мінімальним втручанням у зовнішність автомобіля.

Головні особливості кросовера:

зовнішність: дизайнери залишили кузов оригіналу, замінивши лише решітку радіатора (тепер вона з вертикальними планками) та встановивши емблему з традиційним оленем;

двигун: під капотом залишився китайський 2,0-літровий турбоагрегат потужністю 238 к.с.;

трансмісія: автомобіль оснащений восьмиступеневим «автоматом» та системою повного приводу, які повністю запозичені у донора.

Які характеристики отримала копія Geely Preface

Окрім кросовера, бренд представив модель C50 — седан бізнес-класу, в основі якого лежить китайський Geely Preface. Попри спроби позиціювати авто як спадкоємця радянських «номенклатурних» машин, його інтер’єр та електроніка залишилися повністю китайськими.

Технічні параметри седана:

дві версії турбодвигуна об’ємом 2,0 літра (на 150 та 200 к.с.);

семиступенева роботизована коробка передач із подвійним зчепленням;

повністю цифрова панель приладів та великий вертикальний дисплей мультимедіа в салоні.

Чому росія перетворюється на складальний цех для Китаю

Експерти автомобільної галузі наголошують: проєкт «Волга» є суто політичним та орієнтованим на державні закупівлі для урядових структур. Власних розробок, здатних конкурувати за якістю чи комфортом, у рф наразі немає.

Ситуація на ринку демонструє кілька ключових трендів:

заповнення порожнечі: китайські компанії займають ніші, які звільнилися після виходу європейських брендів (VW, Skoda, Hyundai);

криза ідентичності: замість створення нових платформ рф купує готові китайські рішення «другого ешелону», прикриваючи їх знайомими назвами;

слабкість Lada: локальні бренди не витримують конкуренції навіть у бюджетному сегменті, що змушує Кремль іти на повну технологічну капітуляцію перед Пекіном.

