Водогін, який забезпечить Дніпропетровщину водою, будують цілодобово, уже звели 72 км — Autostrada — Finance.ua
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Водогін, який забезпечить Дніпропетровщину водою, будують цілодобово, уже звели 72 км — Autostrada

Казна та Політика
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Водогін, який забезпечить Дніпропетровщину водою, будують цілодобово, уже звели 72 км — Autostrada
Водогін, який забезпечить Дніпропетровщину водою, будують цілодобово, уже звели 72 км — Autostrada
Компанія Autostrada проклала 72 з 77 км водогону Запоріжжя-Томаківка-Марганець, який зводять «з нуля» після підриву Каховської ГЕС росіянами на початку червня поточного року. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook. В компанії додали, що щодня зводять до 2 км водогону.
«Підрив Каховської ГЕС залишив без води близько 700 тисяч українців. Це колосальна проблема, яку потрібно вирішити максимально оперативно. Autostrada будує магістральний водогін на ділянці Запоріжжя-Томаківка-Марганець загальною довжиною майже 77 км. Цей об'єкт має забезпечити водою жителів громад Дніпропетровщини. Поки що люди змушені щодня чекати в чергах на цистерни з водою, які привозять сюди із Запоріжжя у спеціальні пункти видачі», — йдеться в повідомленні.
В Autostrada відзначають, що промисловий водогін будується з нуля. «Це дуже складний об'єкт, ланки якого проходитимуть через сільськогосподарські угіддя, під водою та автомобільними дорогами. Наразі наша команда вже облаштувала 72 км траси. Триває монтаж склопластикових труб. Труби великого діаметра, виготовлені із армованого скловолокном поліефіру», — відзначили в компанії.
Використання саме таких труб у цьому проекті є найбільш оптимальним рішенням, додають в Autostrada. Труби вони витримують тиск до 32 атмосфер, легкі, довговічні та швидко монтуються. «Щоб стикувати дві труби, потрібно максимум 10−15 хвилин. Щодня наші працівники монтують 2 км труб», — сказано в повідомленні.
«Також проектом магістрального водогону передбачено влаштування 6 насосних станцій та камер перемикання. Роботи на будівництві водогону ведемо цілодобово у максимальному темпі, щоб вже за кілька місяців забезпечити жителів Дніпропетровщини водою», — підсумовують в Autostrada.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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