Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни — Finance.ua
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Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни

Вчора 16:42Технології&Авто
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На час війни автомобілістам заборонили використовувати відеореєстратори. Це правило ввели для того аби уникнути передачі інформацію окупантам.
Про це повідомила Вишгородська районна державна адміністрація.
«З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися інформацію про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в авто-, мототранспорті для фото-, відеозйомки доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони», —йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Судебно-юридична газета
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