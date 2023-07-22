Водіям розповіли, в яких випадках можна не пропускати машину з «мигалкою» — Finance.ua
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Водіям розповіли, в яких випадках можна не пропускати машину з «мигалкою»

Технології&Авто
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Водіям розповіли, в яких випадках можна не пропускати машину з «мигалкою»
Водіям розповіли, в яких випадках можна не пропускати машину з «мигалкою»
Проблискові маячки зазвичай розміщені на автомобілях швидкої допомоги, правоохоронців і рятувальників. Миганням вони сигналізують, що спецавто потрібно пропустити під час руху на екстрений виклик. Однак є випадки, коли робити це не обов’язково.
Так, якщо позаду вашого авто видніється синій проблисковий маячок і чути сирену, ви повинні пропустити цю машину. Цей транспортний засіб може ігнорувати світлофор і регулювальника.
У випадку якщо ви бачите червоний проблисковий маячок, притисніться до узбіччя та повністю зупиніть свій транспортний засіб. Червоний сигнал використовується в найбільш невідкладних випадках.
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А от якщо позаду вас їде машина з помаранчевим або білим проблисковим маячком, то водій цивільного транспортного засобу не повинен перешкоджати роботі автомобілів з включеними маячками такого кольору. Тобто пропускати такі автівки не потрібно.
Якщо водій порушить правило про необхідність пропустити оперативний автомобіль, його можуть оштрафувати на 680 гривень.
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За матеріалами:
mmr.ua
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