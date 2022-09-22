Водіям нагадали про важливий пункт ПДР: що потрібно обов’язково робити з жовтня — Finance.ua
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Водіям нагадали про важливий пункт ПДР: що потрібно обов’язково робити з жовтня

Технології&Авто
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Водіям нагадали про важливий пункт ПДР: що потрібно обов’язково робити з жовтня
В Україні на осінньо-зимовий період знову почне діяти важливий пункт правил дорожнього руху.
Згідно п. 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Це правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби.
Якщо знехтувати вимогою ПДР і не ввімкнути ходові вогні днем з 1 жовтня по 1 травня, водія притягнуть до відповідальності за ст. 125 КпАП як за порушення Правил дорожнього руху, не передбачене іншими статтями КпАП. Санкція за таке порушення — попередження.
Мета вимоги про включення вогнів — додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період, завдяки чому в будь-якому випадку, вимогу про ввімкнення ходових вогнів ігнорувати не можна, щоб не піддавати ризику себе та інших учасників дорожнього руху.

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За матеріалами:
MMR
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