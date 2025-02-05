Водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку — Finance.ua

Водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку Сьогодні 16:44 — Особисті фінанси

Водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку. Щонайменше 41 судова справа знайдена за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся. Про це пише Опендатабот

Щонайменше 41 судова справа , пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку, знайдена за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся.

Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад — однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

«ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах», — коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж допоки ця вимога не буде відкликана. Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК . Водія вперше— допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж допоки ця вимога не буде відкликана.

Адвокатка зауважує, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах.

Зазначимо, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Це може бути пов’язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання.

«Дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи. Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, в закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень у ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Для цього підставою можуть бути інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ», — зазначає адвокатка.

Таким чином українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку Дія або ж у електронному кабінеті системи єСуд.

Як пише ОпендатаБот, наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку, ви можете перевірти наявність у вас штрафа.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.