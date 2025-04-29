Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що треба знати — Finance.ua

Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що треба знати Сьогодні 08:30 — Технології&Авто

Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що треба знати

Україна впевнено крокує до цифрового майбутнього, однак нові технології все ще викликають непорозуміння на практиці. Зокрема, водії, які використовують електронні документи в додатку «Дія», ризикують отримати штраф.

Хоча ще у 2019 році Постанова Кабміну № 956 прирівняла електронні права та техпаспорт до паперових і пластикових аналогів, деякі патрульні поліцейські продовжують вимагати фізичні документи.

У разі їх «відсутності» складаються постанови про штраф у розмірі 425 гривень (ч.1 ст. 126 КУпАП).

Що робити водіям:

Спокійно пояснити інспектору про законність електронних документів, пославшись на Постанову КМУ № 956. Зафіксувати розмову або знайти свідків. У разі складання протоколу — обов’язково оскаржити його в суді.

Суди, як правило, стають на бік водіїв, визнаючи штрафи неправомірними.

Чому виникають проблеми

Основні причини — необізнаність правоохоронців або їхнє небажання визнавати цифрові документи. Водночас держава офіційно підтримує цифровізацію, а додаток «Дія» є повноцінним інструментом для водіїв.

Поради для водіїв:

Перевіряйте актуальність документів у «Дії». Завантажте їх для офлайн-доступу. Фіксуйте порушення і не бійтеся відстоювати свої права.

Електронні документи у «Дії» мають таку ж юридичну силу, як і фізичні. Неправомірні штрафи мають бути скасовані.

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