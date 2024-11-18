Водії автобуса намагалися незаконно ввезти в Україну банківські срібняки відомих монетних дворів — Finance.ua

Водії автобуса намагалися незаконно ввезти в Україну банківські срібняки відомих монетних дворів Сьогодні 17:21 — Кримінал

Справжній скарб, вартістю понад мільйон гривень, виявили волинські митники у непримітній картонній коробці на посту «Устилуг — Зосин» на кордоні з Польщею.

Про це повідомила пресслужба Держмитниці.

Під час митного огляду у ніші для інструментів автобуса митники виявили коробку, де містились: 50 монет «Artemis», 2 монети «Phoenix», 1 монета «Samson», карбовані у Камеруні, десяток штук «Michael» та легендарні «Passage to Oz» із новозеландської серії «Потойбічні обряди» (Ніуе).

Орієнтовна вартість 72 срібних монет — майже 1,1 млн грн. Вони тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил, складеним за ознаками ч. 1 ст. 471 Митного кодексу.

Довідково:

Відповідно до ч. 3 ст. 197 Митного кодексу України, переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції». До банківських металів належать: золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб, у зливках і порошках, що мають сертифікати якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом валют , встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

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