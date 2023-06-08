Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з гігабітною швидкістю: зможе працювати без електрики — Finance.ua

Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з гігабітною швидкістю: зможе працювати без електрики Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Vodafone заявив про запуск фіксованого інтернету з гігабітною швидкістю: зможе працювати без електрики

Мобільний оператор Vodafone виходить на ринок із пропозицією високошвидкісного фіксованого домашнього інтернету — Vodafone GigabitNet.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Абонентів підключатимуть за технологією гігабітної оптичної мережі (GPON), яка гарантує швидкість до 1 Гбіт/с. Технологія забезпечує наявність інтернету в будинку, коли відсутнє електропостачання.

Послуга буде доступною мешканцям Києва, Львова, Одеси та Дніпра. Спочатку вартість тарифу буде акційною — 125 грн на 6 місяців, потім абонентська плата зросте до 250 грн/місяць.

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Технологія вимагає використання потужного обладнання, тому компанія надає в оренду роутери, які здатні забезпечити гігабітну швидкість.

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УБР За матеріалами:

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