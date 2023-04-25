Vodafone оновив тарифи для бізнесу — Finance.ua

Vodafone оновив тарифи для бізнесу Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Vodafone оновив тарифи для бізнесу

Vodafone оновлює лінійку тарифів Vodafone IoT. Оновлені тарифи доступні для підключення для юридичних осіб та ФОП з 1 травня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Головною перевагою оновленої лінійки ІоТ-тарифів для бізнесу стала підтримка всіх стандартів зв’язку (2G/3G/4G) в кожному тарифі, що раніше було доступно лише для преміальної лінійки», — сказано в повідомленні.

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Також нові тарифи мають покілобайтну тарифікацію. Це означає, що замість оплати за кожні 100 кілобайтів впроваджується оплата за кожен кілобайт. Таким чином, користувачі нових тарифів зможуть досягти економії, адже сплачувати доведеться лише за використані кілобайти.

Окрім того збільшився об’єм хвилин на передачу даних Circuit Switched Data (CSD) мережі Vodafone та кількість SMS.

Детальні умови тарифів:

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