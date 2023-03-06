Vodafone попередив про глобальне оновлення — Finance.ua

Vodafone попередив про глобальне оновлення Сьогодні 16:46 — Фондовий ринок

Мобільні оператори в Україні регулярно пропонують абонентам нові тарифи та послуги.

Цього разу стало відомо, що в компанії Vodafone розробили нову корисну функцію. Така інформація з’явилася на офіційному сайті оператора в соціальній мережі.

Йдеться про оновлення додатка My Vodafone. Тепер там абоненти зможуть навіть поставити запитання. Для цього експерти створили особистого інтерактивного помічника «Тобі». Цей інтерактивний помічник у будь-який час відповість на запитання клієнта.

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Таким чином, у «Тобі» можна запитати про зміну тарифного плану, активацію послуг, фінансові питання тощо. Тепер абоненти зможуть отримати всю потрібну інформацію, і не витрачати при цьому час на те, щоб телефонувати на лінію підтримки мобільного оператора.

Слід також нагадати, що у My Vodafone абоненти можуть також активувати свій тарифний план на місяць, а також купувати додаткові послуги.

Водночас у цьому додатку можна слідкувати за тим, скільки мегабайтів чи інших послуг залишилося на балансі. My Vodafone також обов’язково вкаже всю інформацію щодо вашого тарифного плану, оплати, а також покаже всі актуальні пропозиції за вашим номером.

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