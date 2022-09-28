Мобільні оператори опублікували свою статистику щодо кількості українських біженців у Європі — Finance.ua
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Мобільні оператори опублікували свою статистику щодо кількості українських біженців у Європі

Особисті фінанси
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Мобільні оператори опублікували свою статистику щодо кількості українських біженців у&nbsp;Європі
Мобільні оператори опублікували свою статистику щодо кількості українських біженців у Європі, depositphotos.com
Представники Kyivstar стверджують, що за кордоном досі перебуває понад 2,5 мільйона його абонентів, а Vodafone називає цифру 1,76 мільйона. Мобільні оператори підрахували кількість власних абонентів, які не повернулися до України.
Про це пише uamedia.eu.
Станом на середину серпня понад 2,5 мільйона абонентів українського мобільного оператора Kyivstar продовжували перебувати поза територією України. Такі дані опублікував нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі «Залізний нардеп».
У повідомленні також йдеться про те, що на кінець липня за кордоном було 1,76 мільйона українців — абонентів мобільного оператора Vodafone.
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Національні мобільні оператори також опублікували цифри, які свідчать про те, скільки абонентів вони втратили з початку повномасштабних бойових дій в Україні. Згідно з цими даними, 1,1 мільйона українців відмовилися від послуг Kyivstar. У свою чергу, Vodafone втратив 2,3 мільйона абонентів.
Однак Железняк акцентував увагу на тому, що ці дані неповні, оскільки в цьому випадку дуже важко визначити, хто з українців залишив територію країни, а хто просто змінив мобільного оператора або втратив можливість користуватися українським мобільним зв’язком на територіях нашої країни, що тимчасово окуповані російськими військами.
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Мобільні оператори також опублікували дані про міграцію українців усередині країни, які дають змогу оцінити кількість вимушених переселенців, які рятуються від російської агресії.
За даними Kyivstar, приблизно 5 мільйонів українців залишили міста та переїхали до сіл та селищ на території своїх областей.
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Близько 16% абонентів цього мобільного оператора мігрували до західних регіонів України.
Нагадаємо, близько 5 млн. українських біженців повернулися з країн Євросоюзу додому. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами:
Finance.ua
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