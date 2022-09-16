Близько 5 млн українців вже повернулися з ЄС в Україну — Finance.ua

Близько 5 млн українців вже повернулися з ЄС в Україну Вчора 15:45

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад 8 мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому, пише uamedia.eu.

Про це на брифінгу в четвер у Києві заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися в Україну», — зазначила вона.

«Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу», — додала глава виконавчого органу ЄС.

Європейський Союз виділить 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які були змушені покинути свої домівки в результаті вторгнення росії.

Нагадаємо, ЄС скасовує платний роумінг для України. Це дозволить українцям по всьому ЄС та на батьківщині користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки з-за кордону.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.