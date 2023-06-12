Вода відступає: рівень підтоплення на Херсонщині впав на півметра — Finance.ua

Вода відступає: рівень підтоплення на Херсонщині впав на півметра Сьогодні 12:12

Вода відступає: рівень підтоплення на Херсонщині впав на півметра

У Херсонській області за ніч рівень води у затоплених містах, селищах і селах після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС знизився на 64 сантиметри. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Станом на цю годину, вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 метри 29 сантиметрів. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри», — сказав Прокудін.

Також голова ОВА зазначив, що у підтоплених населених пунктах ситуаціях без змін. У воді залишаються 32 населені пункти на правому березі Дніпра і 14 — на лівому.

«На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція. На правому березі з водяної пастки вдалося звільнити 2743 людини, з них — 228 дітей та 77 маломобільних осіб», — сказав голова ОВА.

Крім того, за його словами, тільки з Херсона було евакуйовано 2318 містян.

«На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора», — додав Прокудін.

УНІАН За матеріалами:

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