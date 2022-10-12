Внутрішні продажі зростають, а середня ціна знижується: що буде з українським авторинком — Finance.ua

Внутрішні продажі зростають, а середня ціна знижується: що буде з українським авторинком Вчора 20:05 — Особисті фінанси

Внутрішні продажі зростають, а середня ціна знижується: що буде з українським авторинком

У вересні на українському авторинку відбулося багато змін: суттєво впав об’єм імпорту вживаних авто, значно зросла частка внутрішніх перепродажів, знизилася середня ціна легковиків, а активна частина парку почала старіти.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС, агрегатора Automoto.ua.

Частка внутрішніх продажів

У вересні українці придбали 95,2 тисячі вживаних авто. З них 79 тисяч — на внутрішньому ринку, а ще 16,2 тисячі привезли з-за кордону.

Частка імпорту в загальній структурі продажів впала до 17,1%, що є найменшим значенням з кінця 2018 року, відколи в Україні змінили правила імпорту вживаних легковиків із-за кордону.

Читайте також: Автострахування під час війни

Частка внутрішніх перепродажів склала відповідно 82,9%, що також рекордний показник для українського авторинку останніх років.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Частка імпорту скорочується з моменту скасування так званого «нульового розмитнення», що відбулося 1 липня, проте попит на легковий транспорт зберігається.

Загальна кількість придбаних вживаних авто у серпні була практично такою ж, як і у вересні — 94 тисячі. Однак замість того, аби привозити автомобіль із-за кордону, українці обирають купівлю «на місці». Тобто, відбувається перерозподіл часток на ринку, де істотна перевага спостерігається в секторі внутрішніх перепродажів.

Імпорт вживаних легковиків

Якщо порівнювати кількісно, то у вересні українці придбали на 35,6% менше автомобілів, ніж у вересні-2021. У порівнянні з серпнем 2022 року, то продажі навіть дещо зросли — на 1,5%.

Кількість внутрішніх перепродажів у порівнянні з вереснем минулого 2021 року зросла на 11%, а у порівнянні до серпня-2022 зросла на 5,8%.

Читайте також: На що необхідно звернути увагу при оформленні каско

Натомість імпорт скоротився на 70,3%, якщо порівнювати із вереснем-2021.

У порівнянні до серпня-2022, падіння імпорту зафіксоване на рівні 16,5%.

Середня ціна автомобілів

Середня ціна вживаного легкового автомобіля, який пропонували до продажу в інтернеті у вересні, скоротилася на 5,4%, або ж на $300 у грошовому вимірі: з $5600 до $5300.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Проте зменшення середньої ціни не означає, що подешевшали всі моделі авто на ринку. Якщо порівнювати з серпнем, у вересні в продажі стало менше автомобілів з верхнього цінового сегментумас-маркету: частка легковиків ціною $10-20 тисяч та понад $20 тисяч у пропозиції продажу скоротилася з 19,1% до 18% та з 8,5% до 8,0% відповідно.

Частка легковиків ціною до $10 тисяч, навпаки, встановила максимум 2022 року: 74% від загальної кількості оголошень.

Тобто, скоріше йдеться про зменшення пропозиції продажів автомобілів вартістю понад $10 тисяч, яка тягне за собою зниження середньої ціни на вживані легковики загалом.

Середній вік пропозиції

Під час дії так званого «нульового розмитнення» середній вік легковиків у продажі зменшився, й сягнув 15,2 року у червні та липні. Після зміни законодавства пропозиція на ринку почала «старіти»: вересневий показник зафіксований на рівні 16,1 року.

Що буде з авторинком далі?

Оскільки в Україні висока потреба в мобільності та низький рівень автомобілізації, наші співвітчизники продовжуватимуть купувати легковики з приблизно тими ж темпами, які бачимо зараз. Станом на сьогодні потенціал українського ринку можна оцінити на рівні близько 100 тисяч легковиків у місяць.

Проте переважно покупці обиратимуть купівлю машини в Україні, а не привозитимуть її з-за кордону. Враховуючи подорожчання автомобілів на основних зарубіжних ринках, зміну курсу валют та зростання вартості доставляння, а також чинну систему нарахування митних платежів, часто імпорт легковика з пробігом просто позбавлений економічного сенсу. Привозитимуть лише деякі автомобілі віком до 10 років, а також машини що належать до преміум-сегменту.

Активізація в секторі «пригону» вживаних авто з-за кордону можлива лише після зміни чинних ставок акцизного податку, або ж, принаймні як перший крок, запровадження так званого «розмитнення в смартфоні» за допомогою додатка «Дія».

Щодо внутрішнього ринку, то економічна криза, спричинена війною, знижує купівельну спроможність. Оскільки більшість українців отримують доходи в гривні, а ціни на українському авторинку історично формуються у доларах США, купівля автомобіля стає все більшим навантаженням на сімейний бюджет. Це може спонукати окремих продавців знижувати ціни, щоб швидше продати авто, або ж, що більш ймовірно, відкласти продаж до кращих часів. Покупці своєю чергою частіше звертатимуть увагу на дешевші варіанти на ринку.

За умови збереження описаних трендів, ринок продовжуватиме «старіти» — тобто, збільшуватиметься середній вік активної частини ринку, та, відповідно, парку. Зменшення обсягів імпорту змушуватиме продажі замикатися всередині країни. Якщо ситуація не зміниться — через деякий час ми спостерігатимемо зростання цін на автівки бюджетного сегмента, що спричинить підвищений попит на них та відсутність альтернатив.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.