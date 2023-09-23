Внутрішні переселенці можуть також підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків — Мінреінтеграції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Внутрішні переселенці можуть також підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків — Мінреінтеграції

Казна та Політика
40
Внутрішні переселенці можуть також підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків — Мінреінтеграції
Внутрішні переселенці можуть також підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків — Мінреінтеграції
Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.
Про це повідомило Мінреінтергації.
Питання було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Учасники засідання надали роз’яснення з цього приводу. Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків.
Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.
Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
А на підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.