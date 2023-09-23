Внутрішні переселенці можуть також підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків — Мінреінтеграції
Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.
Про це повідомило Мінреінтергації.
Питання було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Учасники засідання надали роз’яснення з цього приводу. Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків.
Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.
Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
А на підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.
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