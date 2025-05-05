Власники вантажівок сплатили 41 мільйон гривень штрафів у 2025 році — Finance.ua

Власники вантажівок сплатили 41 мільйон гривень штрафів у 2025 році Сьогодні 09:44

Упродовж першого кварталу до бюджету надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM).

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що система моніторингу навантаження на вісь та загальну масу транспортних засобів на дорогу WIM може цілодобово контролювати рух та автоматично фіксувати порушення.

Дані автоматично передаються до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті, де обробляються інспекторами.

Найбільше порушень зафіксовано у трьох областях: Київська — 623, Дніпропетровська — 279 та Полтавська — 132.

Йдеться про перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм вантажівками. Вони збільшують ризик аварій та шкодять дорогам і мостам.

borgexpert За матеріалами:

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