Власники пошкодженого житла отримали вже 100 млн грн компенсацій — Finance.ua
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Власники пошкодженого житла отримали вже 100 млн грн компенсацій

Особисті фінанси
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Власники пошкодженого житла отримали вже 100 млн грн компенсацій
Власники пошкодженого житла отримали вже 100 млн грн компенсацій
В межах програми «єВідновлення» було профінансовано вже 1409 заявок від власників пошкодженого внаслідок повномасштабної війни житла на загальну суму 115 млн грн.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
«Роботи все ще дуже багато — з початку дії програми 10 травня українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні», — зазначає Кубраков.
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Він закликав громади налагодити роботу комісій.
«Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, — потрібна відповідальність на місцях», — пояснив міністр.
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Він нагадав, що протягом року коштами можна скористатися для купівлі будматеріалів та послуг з ремонту.
«Ми комплексно підходимо до вирішення проблеми забезпечення житлом українців. Це і системні зміни житлової політики, які обговорюємо з європейськими партнерами, і державні програми компенсації та безпосередньо реалізація проєктів відновлення», — підсумував чиновник.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Finance.ua
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