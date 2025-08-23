Власники нерухомості сплатили майже на 30% більше податків, ніж торік: які регіони лідирують — Finance.ua

Власники нерухомості сплатили майже на 30% більше податків, ніж торік: які регіони лідирують Сьогодні 22:14 — Казна та Політика

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 20,9% більше (на 1,3 млрд грн), ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Для порівняння, у 2024 році за цей період надходження становили 6,4 млрд грн.

Понад 30% загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини.

Які регіони лідирують:

Київ — 1,58 млрд грн;

Київська область — 0,78 млрд грн;

Дніпропетровщина — 0,77 млрд грн;

Одещина — 0,75 млрд грн.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

