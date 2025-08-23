Власники нерухомості сплатили майже на 30% більше податків, ніж торік: які регіони лідирують — Finance.ua
Власники нерухомості сплатили майже на 30% більше податків, ніж торік: які регіони лідирують

Казна та Політика
23
З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 20,9% більше (на 1,3 млрд грн), ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Для порівняння, у 2024 році за цей період надходження становили 6,4 млрд грн.
Понад 30% загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини.

Які регіони лідирують:

  • Київ — 1,58 млрд грн;
  • Київська область — 0,78 млрд грн;
  • Дніпропетровщина — 0,77 млрд грн;
  • Одещина — 0,75 млрд грн.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків площею понад 120 кв. м;
  • інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
