Власники нерухомості сплатили майже на 30% більше податків, ніж торік: які регіони лідирують — Finance.ua

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 20,9% більше (на 1,3 млрд грн), ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
Для порівняння, у 2024 році за цей період надходження становили 6,4 млрд грн.
Понад 30% загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини.
Які регіони лідирують:
- Київ — 1,58 млрд грн;
- Київська область — 0,78 млрд грн;
- Дніпропетровщина — 0,77 млрд грн;
- Одещина — 0,75 млрд грн.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
