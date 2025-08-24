Готівка відходить у минуле: зростає популярність безготівкових розрахунків (інфографіка) — Finance.ua

Готівка відходить у минуле: зростає популярність безготівкових розрахунків (інфографіка) Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

Як свідчить статистика використання платіжних карток за перше півріччя 2025 року від Національного банку України, безготівкові розрахунки українців продовжують зростати.

Зокрема кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в першому півріччі 2025 року становила 4 596,2 млн шт., а їхня сума — 3 399,7 млрд грн.

З них безготівковими були 4 379,5 млн операцій на загальну суму 2 218,4 млрд грн. Це на 12,6% та на 11,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Понад 95% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2025 року за сумою становила 65,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,3% (за перше півріччя 2024 року — 64,5% та 94,6% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази «з картки на картку» в першому півріччі 2025 року становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Протягом січня — липня середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах — 342 грн (у першому півріччі 2024 року — 321 грн),

переказ «з картки на картку» — 1 835 грн (1 936 грн),

оплата товарів та послуг в інтернеті — 589 грн (543 грн).

Розширення платіжної інфраструктури

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 7,9% (до 535,9 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки , — на 10,1% (до 570,9 тис.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 1,2% та налічувала 15,5 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 140,2 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року.

Натомість кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції), як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася.

Загалом цьогоріч у червні більше половини (59,8%) активних платіжних карток було безконтактними.

Популярність безконтактних платежів зростає

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 8% (до 17,8 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (30,6%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки.

У першому півріччі цього року вона становила 2,8% за сумою та 2% за кількістю (в аналогічному періоді торік — 6,4% та 5,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в першому півріччі 2025 року становила 1 075,5 млрд грн (у першому півріччі 2024 року — 854,6 млрд грн).

