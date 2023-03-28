Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд — Finance.ua

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Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд

Криптовалюта
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Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
Згідно з даними аналітичної платформи Glassnode, власники криптовалюти Ethereum встановили новий історичний рекорд.
Кількість прибуткових ефіріум-адрес досягла максимуму з травня 2022 року, перевищивши 63.9 мільйони. Крім цього, аналітики Glassnode звернули увагу на збільшення кількості адрес з ненульовим балансом. На момент написання новини такі адреси становлять 96 мільйонів.
Щодо вартості головного альткоїна, за останні 7 днів ETH опустився на 2.4%, торгуючись наразі за $1753. За прогнозами аналітиків, до кінця 2023 курс ефіріуму перевищить позначку у $2000. А до 2030 року ЕТН має всі шанси досягти $14 000, переконані експерти Finder.

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Аналітик Майкл Ван Де Поппе вважає, що важливим рівнем опору зараз є позначка $1 850. На думку експерта, цифровий актив ще може впасти до $1725. Після цього вартість ЕТН підскочить до $2000. Максимальне значення, якого зміг досягти ефір за останні дні — $1844.
Нагадаємо — згідно з власним дослідженням директора відділу стратегії та бізнес-операцій біржі Coinbase Конора Грогана, учасники криптовалютної спільноти, що підтримують ефіріум, втратили 636 000 ETH.
За час існування криптовалюти Ethereum було втрачено не менше 0,5% токенів — це показало дослідження. Гроган аргументував отримані дані рядом тезисів, серед яких — помилки та баги у мережі Ethereum.
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За матеріалами:
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