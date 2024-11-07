Власники Firefox скорочують третину штату і закривають підрозділ — Finance.ua

Власники Firefox скорочують третину штату і закривають підрозділ Сьогодні 23:04 — Фондовий ринок

Власники Firefox скорочують третину штату і закривають підрозділ

Mozilla Foundation, що керує популярним браузером Firefox, скоротила 30% працівників і ліквідувала підрозділ, що боровся за відкритий Інтернет.

У електронному листі, надісланому всім співробітникам 30 жовтня, Набхія Саєд, виконавчий директор фонду, повідомила, що відділи адвокації та глобальних програм «більше не є частиною структури».

Брендон Боррман, керівник комунікацій Mozilla Foundation, в коментарі The Verge повідомив, що загалом звільнено близько 30% поточної команди.

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«Боротьба за вільний і відкритий Інтернет завжди буде основою нашої місії, і адвокація продовжує залишатися критично важливим інструментом у цій роботі. Ми переглядаємо те, як ми продовжуємо цю роботу, а не зупиняємося», — сказав Боррман.

Це другий раунд звільнень Mozilla цього року. У лютому корпорація звільнила близько 60 працівників і заявила, що проводить «стратегічну корекцію». За даними TechCrunch , у Mozilla Foundation було близько 120 співробітників до поточного раунду звільнень.

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