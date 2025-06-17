Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla — Finance.ua
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Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla

Фондовий ринок
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Шведський пенсійний фонд АР7 продав усі акції американського виробника електроавтомобілів Tesla й вніс компанію до «чорного списку».
Про це пише Reuters.
Зазначається, що АР7 пояснив це рішення порушенням Tesla прав профспілчанських працівників у США.
«АР7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення робітничих прав у США», — заявили у пенсійному фонді.
Зазначається, що фонд протягом кількох років вів перемовини із Tesla, однак «компанія не вжила достатніх кроків для вирішення цієї проблеми».
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За словами речника АР7, фонд володів акціями Tesla на 1,36 млрд дол. США, що становило близько 1% загального фонду АР7. «Загальні активи фонду станом на кінець травня становили 1,181 млрд крон, тобто близько 125 млрд дол. США», — стверджує Reuters.
Нагадаємо, акції Tesla впали на 14% 5 червня, що знизило вартість виробника електромобілів на 152 млрд доларів і стало найбільшим ударом по його ринковій капіталізації в історії після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти.
Згодом акції відновили зростання.
За матеріалами:
Укрінформ
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