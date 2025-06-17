Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla — Finance.ua

Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla 17.06.2025, 00:50 — Фондовий ринок

Шведський пенсійний фонд АР7 продав усі акції американського виробника електроавтомобілів Tesla й вніс компанію до «чорного списку».

Про це пише Reuters

Зазначається, що АР7 пояснив це рішення порушенням Tesla прав профспілчанських працівників у США.

«АР7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення робітничих прав у США», — заявили у пенсійному фонді.

Зазначається, що фонд протягом кількох років вів перемовини із Tesla, однак «компанія не вжила достатніх кроків для вирішення цієї проблеми».

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За словами речника АР7, фонд володів акціями Tesla на 1,36 млрд дол. США, що становило близько 1% загального фонду АР7. «Загальні активи фонду станом на кінець травня становили 1,181 млрд крон, тобто близько 125 млрд дол. США», — стверджує Reuters.

Нагадаємо, акції Tesla впали на 14% 5 червня, що знизило вартість виробника електромобілів на 152 млрд доларів і стало найбільшим ударом по його ринковій капіталізації в історії після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти.

Згодом акції відновили зростання.

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