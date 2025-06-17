Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla — Finance.ua

Шведський пенсійний фонд продав всі акції Tesla
Шведський пенсійний фонд АР7 продав усі акції американського виробника електроавтомобілів Tesla й вніс компанію до «чорного списку».
Про це пише Reuters.
Зазначається, що АР7 пояснив це рішення порушенням Tesla прав профспілчанських працівників у США.
«АР7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення робітничих прав у США», — заявили у пенсійному фонді.
Зазначається, що фонд протягом кількох років вів перемовини із Tesla, однак «компанія не вжила достатніх кроків для вирішення цієї проблеми».
За словами речника АР7, фонд володів акціями Tesla на 1,36 млрд дол. США, що становило близько 1% загального фонду АР7. «Загальні активи фонду станом на кінець травня становили 1,181 млрд крон, тобто близько 125 млрд дол. США», — стверджує Reuters.
Нагадаємо, акції Tesla впали на 14% 5 червня, що знизило вартість виробника електромобілів на 152 млрд доларів і стало найбільшим ударом по його ринковій капіталізації в історії після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти.
Згодом акції відновили зростання.
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