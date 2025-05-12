Tesla відреагувала на паузу в торговельній війні Трампа — Finance.ua

Tesla відреагувала на паузу в торговельній війні Трампа Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Tesla відреагувала на паузу в торговельній війні Трампа

Котирування акцій Tesla зросли на 8% на попередніх торгах у понеділок, 12 травня, на оптимізмі з приводу торговельної угоди між США і Китаєм.

У результаті капіталізація компанії перевищила $1 трлн уперше з лютого.

За підсумками торгів 9 травня 2025 року акції Tesla подорожчали на 4,7% і завершили в плюсі третій тиждень поспіль, додавши за цей період близько 15%.

У понеділок, 12 травня, зростання продовжилося на повідомленні, що США і Китай домовилися про взаємне зниження торгових мит на 90 днів. Вашингтон опустить їх на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить ставки на американські товари до 10%.

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Раніше повідомлялося, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно ввела «взаємні» мита, які зачепили близько 185 країн. Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).

Для Китаю новий тариф становив 34%, але з огляду на введені в березні 20% мита проти КНР через передбачувану роль у постачанні фентанілу до Америки, сукупні мита для Китаю становили 54%.

У відповідь Китай 4 квітня запровадив 34% мита на всі товари зі США, а також заявив, що запровадить заходи експортного контролю на сім видів рідкісноземельних металів, які використовуються при створенні високотехнологічних продуктів, наприклад, комп’ютерних чипів. Зокрема, йдеться про гадоліній та ітрій.

Трамп назвав це «помилкою» і з 9 квітня ввів додаткові тарифи проти Китаю в розмірі 104%. Китай у боргу не залишився і 9 квітня підвищив мита для США до 84%.

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Зі свого боку Дональд Трамп ще раз підвищив мита для Китаю — вже до 125% («за відсутність поваги до світової торгівлі») і паралельно дав дозвіл на 90-денну паузу на введення нових мит для інших країн.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю і наголосив, що у нього «дуже хороші відносини» з главою КНР Сі Цзіньпіном. Трамп заявив, що тарифи на китайські товари «істотно знизяться, але вони не будуть нульовими».

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тарифні обмеження між Сполученими Штатами і Китаєм не зможуть зберігатися довго, тому в майбутньому можна очікувати на «деескалацію» в торговельних відносинах між двома країнами.

При цьому Китай без офіційного оголошення почав скасовувати мита на товари зі США. За інформацією CNN, співрозмовники агентства зазначили, що тарифи на вісім видів інтегральних схем, які охоплюють більшість напівпровідників, за винятком мікросхем пам’яті, були скасовані до нуля.

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Крім того, за інформацією Bloomberg, влада Китаю розглядає можливість скасування додаткових мит на медичне обладнання та деякі промислові хімікати, такі, як етан. Також, за деякими даними, Пекін, імовірно, готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім категорій товарів, пов’язаних із напівпровідниками.

Сторони також обговорюють скасування мит на оренду літаків Китаєм у США. Агентство нагадує, що китайські авіакомпанії, як і багато інших, не володіють усіма своїми повітряними суднами.

12 травня 2025 року США і Китай домовилися знизити взаємні мита на імпорт на 90 днів.

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Дивлячись на те, що відбувається, 12 американських штатів подали спільний позов проти мит Трампа.

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