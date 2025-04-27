Tesla відкладає запуск доступної версії Model Y на кілька місяців — Finance.ua
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Tesla відкладає запуск доступної версії Model Y на кілька місяців

Технології&Авто
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Tesla відкладає запуск доступної версії Model Y на кілька місяців
Tesla відкладає запуск доступної версії Model Y на кілька місяців
Компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla щонайменше на кілька місяців відклала запуск доступнішої моделі позашляховика Model Y.
Про це інформує Reuters, посилаючись на три ознайомлені з питанням джерела.
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Зазначено, що Tesla обіцяла випустити доступні за ціною автомобілі, зокрема, американську урізану версію свого найпопулярнішого електричного позашляховика Model Y, вже в першій половині року.
Очікувалось, що глобальне виробництво дешевшої Model Y під внутрішньою кодовою назвою E41 почнеться в США.
За даними джерел, воно стартує принаймні на кілька місяців пізніше, ніж було передбачено публічним планом Tesla. Причину затримки вони не називають.
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Цей крок міг стати потенційним поштовхом до зростання продажів, які падають.
«Менш дорогі транспортні засоби масового ринку широко очікувалися шанувальниками Tesla та інвесторами, які сподіваються, що вони залучать нову групу клієнтів і змінять ситуацію з падінням продажів і зменшенням частки ринку виробника електромобілів», — йдеться у повідомленні.
Двоє співрозмовників видання повідомили, що Tesla у 2026 році планує випустити 250 тис. дешевших Model Y в США. Також авто хочуть виробляти в Китаї та Європі.
За матеріалами:
Espreso.tv
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