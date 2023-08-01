Власник IKEA продав свою штаб-квартиру в росії за $44 млн — Finance.ua
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Власник IKEA продав свою штаб-квартиру в росії за $44 млн

Фондовий ринок
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Власник IKEA продав свою штаб-квартиру в росії за $44 млн
Власник IKEA продав свою штаб-квартиру в росії за $44 млн
Шведська власниця IKEA Ingka Centres продала офісний комплекс «Хімки бізнес-парк», у якому розташовувалася російська штаб-квартира компанії, за $44 млн.
Про це пишуть росЗМІ.
21 червня новим власником ТОВ «Хімки бізнес-парк» стала фірма «КЛС-Хімки». «КЛС-Хімки» належить бізнесменам Григорію Саакяну (колишній співвласник «Совєрен банку», займається розвитком онлайн-магазину Reyouza) та Аркадією Данієляну (співвласник фірм «А-фінанс» і «А-базис»).
Експерти оцінили суму угоди в 4−4,2 млрд рублів або приблизно $44 млн.
Шведська Ingka Group, що володіє в росії мережею магазинів IKEA та торговими центрами «Мега», зупинила роботу невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. У серпні 2022 року магазини IKEA провели розпродаж товарів, що залишилися. До березня 2023 року компанія продала всі російські заводи IKEA. Їх купили виробник кухонних стільниць і фасадів Slotex і виробник пиломатеріалів «Лузаліс». Також повідомлялося, що Ingka Group розпочала пошуки покупців на свою нерухомість у рф.

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