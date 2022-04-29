Власник бренду Max Factor припиняє роботу у росії — Finance.ua

Власник бренду Max Factor припиняє роботу у росії

Вчора 06:16 — Фондовий ринок

Власник бренду Max Factor припиняє роботу у росії

Велика косметична компанія Coty, яка виробляє косметику під брендами Max Factor і CoverGirl, оголосила про припинення своєї діяльності в росії, передає Reuters.

У компанії не очікують, що цей крок вплине на її цілі щодо виручки та прибутку на 2022 фінансовий рік. Зокрема, із Coty послалися на сезонно нижчий внесок російського бізнесу у четвертому кварталі.

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За даними компанії, в 2021 році на росію припало трохи більше 3% продажів Coty.

У фінансовому році, що закінчився у червні 2021 року, загальний обсяг продажів Coty становив $4,63 млрд.

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