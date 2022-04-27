У Visa порахували втрати від припинення роботи в рф — Finance.ua

У Visa порахували втрати від припинення роботи в рф

Вчора 18:43 — Фондовий ринок

У Visa порахували втрати від припинення роботи в рф

Міжнародна платіжна система Visa оцінила втрати компанії від виходу з рф: 35 млн доларів витратили на деконсолідацію російської дочірньої структури, ще 25 млн дол — на підтримку російського та українського персоналу.

«Протягом трьох і шести місяців, що закінчилися 31 березня 2022 року, ми зафіксували збиток у вигляді загальних та адміністративних витрат у розмірі $35 млн внаслідок деконсолідації нашої російської дочірньої компанії», — йдеться у звіті Visa.

На підтримку персоналу в обох країнах компанія витратила $25 млн.

Виручка від російського бізнесу за весь 2021 рік та звітний період, згідно зі звітом Visa, склала 4% від сукупного чистого доходу.

При цьому, чистий прибуток за звітний квартал досяг $3,6 млрд — він збільшився на 21%, за шість місяців він виріс на 24%, до $7,6 млрд.

Visa з 10 березня припинила роботу в рф — карти, випущені російськими банками, перестали працювати за межами росії, а карти іноземних банків з Visa припинили працювати у росії. Платежі всередині рф за російськими картками Visa обробляє оператор «Національна система платіжних карток».

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