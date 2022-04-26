Банки в Естонії призупиняють платежі, пов'язані з рф і білоруссю — Finance.ua

Банки в Естонії призупиняють платежі, пов'язані з рф і білоруссю

Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Великі комерційні банки в Естонії у зв’язку з війною в Україні призупиняють платежі в росію та білорусь, а також прийом платежів із цих країн.

Про це пише національний мовник ERR , який провів моніторинг дій банків.

Зокрема, банк Coop не робить платежі до росії та республіки білорусь з 20 квітня.

"Це обмеження стосується всіх валют та дочірніх підприємств російських банків, які можуть бути зареєстровані або діяти поза межами росії та білорусі.

Приймати платежі банк Coop продовжує у банків, які дотримуються вимог ЄС, банк також приймає платежі, пов’язані з державними інтересами Естонії чи гуманітарною діяльністю", — пише видання.

Swedbank також призупинив платіжні послуги у напрямку росії та білорусі 20 квітня, за винятком поодиноких випадків, пов’язаних з державними інтересами Естонії або які мають гуманітарні причини, наприклад, пересування пенсійних грошей, додає ERR.

При цьому, платежі, що надходять з росії та білорусі, будуть переводитися на рахунки до 6 травня 2022 року (включно). Після цього Swedbank буде відправляти платежі, що надходять, назад ініціатору платежу.

З 1 червня банк SEB також призупиняє отримання платежів.

Повідомляється, що банк Luminor призупинить вихідні платежі до росії та білорусі з 1 червня, а вхідні платежі — з 1 липня.

Винятки будуть робитися лише у разі важливих державних замовлень та гуманітарної допомоги (наприклад, медичні товари, пенсії тощо).

Зокрема, банк LHV наступного дня після початку військових дій в Україні попередив клієнтів про те, що платежі, пов’язані з росією, білоруссю та Україною, можуть зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Для прискорення платежів банк просить клієнтів вказувати точну адресу одержувача платежу у зазначених державах; крім того, під час здійснення платежів із цих країн слід також попросити свого ділового партнера вказати свою точну адресу", — резюмує ERR.

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