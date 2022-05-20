Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay вирішив продати бізнес у росії китайському консорціуму — Finance.ua

Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay вирішив продати бізнес у росії китайському консорціуму

Вчора 11:46 — Фондовий ринок

Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, вирішив продати російський бізнес китайському консорціуму.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на повідомлення компанії.

Назва нового китайського власника та сума угоди у повідомленні не розкривається.

Новий власник не отримає права на використання товарних знаків та брендів, що належали LPP, але зможе продавати всі товари, що належать російському підрозділу ритейлера.

Як йдеться у прес-релізі, перші магазини відкриються після перерви у найближчі вихідні.

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