Власник авто, який добровільно передав його іншій особі, сам несе ризик його втрати — Finance.ua

Власник авто, який добровільно передав його іншій особі, сам несе ризик його втрати Сьогодні 06:00 — Технології&Авто

Власник авто, який добровільно передав його іншій особі, сам несе ризик його втрати

Якщо власник добровільно передав майно іншій особі, він несе ризик його втрати, і витребування такого майна у добросовісного набувача неможливе.

У цьому разі власник має право пред’явити позов про компенсацію завданих збитків від особи, якій майно було передано в користування.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 15 січня 2025 року у справі № 208/5532/18 про визнання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу недійсним, скасування державної реєстрації права власності, витребування майна із чужого незаконного володіння та користування, визнання права власності.

Приклад

Жінка подала позов, вказавши, що вона є власником автомобіля «Mitsubishi Pajero». Між нею та особою, А було укладено договір позички транспортного засобу, відповідно до умов якого вона, як позичальник, зобов`язалась передати А, як користувачу, автомобіль у безоплатне користування, а користувач зобов`язувався прийняти вказаний транспортний засіб у користування та повернути його на першу вимогу позичальника або зі спливом строку дії договору у задовільному стані з урахуванням нормального зносу.

Вона передала, А вищевказаний автомобіль, свідоцтво про його реєстрацію та ключі, про що сторони склали та підписали відповідний акт прийому-передачі.

Однак, коли через чотири роки вона звернулася до, А із вимогою про повернення спірного транспортного засобу, останній повідомив її, що автомобіль разом із документами та ключами він передав своєму знайомому, про місцезнаходження якого йому нічого не відомо.

На початку липня 2018 року вона дізналася, що автомобіль, який належав їй на праві приватної власності, зареєстрований за громадянином Б відповідно до довіреності.

Згідно з даними автоматизованої інформаційної системи МВС Mitsubishi Pajero зареєстрували за Б.

Позивачка вказувала, що не уповноважувала нікого на відчуження спірного транспортного засобу, він вибув з приватної власності поза її волею.

Рішенням районного суду, з яким погодився апеляційний суд, позов було задоволено. Суд визнав недійсним свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, скасував його реєстрацію, витребував автомобіль на користь позивачки та визнав її власницею авто.

Судові рішення мотивовано тим, що транспортний засіб вибув із володіння позивачки поза її волею, за відсутності її волевиявлення щодо відчуження рухомого майна.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, скасував їх та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову з огляду на таке.

Право власника розпоряджатися своїм майном закріплено в ст. ст. 317, 319 ЦК України. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач отримує право власності, якщо майно не може бути витребуване відповідно до ст. 388 ЦК України. Власник має право витребувати майно від особи, яка незаконно заволоділа ним (ст. 387 ЦК України). Віндикація застосовується, якщо між власником і володільцем немає договірних відносин, а майно вибуло з володіння поза волею власника.

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