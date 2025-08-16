Власні доходи та ЄСВ: скільки коштів надійшло до ПФУ від початку року — Finance.ua

Власні доходи та ЄСВ: скільки коштів надійшло до ПФУ від початку року Сьогодні 22:14 — Казна та Політика

Власні доходи та ЄСВ: скільки коштів надійшло до ПФУ від початку року

До Пенсійного фонду України у січні — липні 2025 року надійшло 335,3 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 41 млрд грн більше за плановий показник.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, зокрема, у липні надійшло 49,6 млрд грн.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за сім місяців становили 355,5 млрд грн, що на 62,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 118,4 млрд грн (-24,7 млрд грн до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 26 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — 24 млрд грн.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні — липні на ці виплати ПФУ спрямував 0,3 млрд грн.

Із 1 липня на виплату державних соціальних допомог ПФУ спрямував 7,8 млрд грн.

