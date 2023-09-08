Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у рф після її вторгнення в Україну — Finance.ua

Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у рф після її вторгнення в Україну Сьогодні 12:16 — Фондовий ринок

Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у рф після її вторгнення в Україну

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США звернувся до трьох найбільших нафтосервісних компаній країни з проханням пояснити, чому вони продовжують вести бізнес у рф після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

У листах до керівників SLB, Baker Hughes і Halliburton сенатор Боб Менендес заявив, що він «надзвичайно стурбований» висновками AP щодо їхньої діяльності у рф. Тоді агенція повідомила, що рф імпортувала технології від трьох вищезгаданих нафтосервісних компаній на суму понад 200 млн дол. протягом року після повномасштабного вторгнення.

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Менендес зазначив, що президент Джо Байден і Конгрес запровадили «широкомасштабні санкції, пов’язані з порушенням рф суверенітету іншої країни», а російське вторгнення було «особливо огидним», її солдати вчинили «десятки тисяч звірств».

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Крім того, він вимагає від компаній взяти на себе зобов’язання припинити всі інвестиції в російську інфраструктуру з видобутку викопного палива.

Додається, що наразі немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній порушила санкції, продовжуючи відправляти обладнання до рф.

Економічна Правда За матеріалами:

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