Суд арештував майно компанії російського олігарха — Finance.ua

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Суд арештував майно компанії російського олігарха

Кримінал
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Суд арештував майно компанії російського олігарха
Суд арештував майно компанії російського олігарха
Суд задовольнив клопотання ДБР та прокуратури, згідно з яким виготовлену російською компанією «Кіберсталь» металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень конфісковано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Замовником стало одне з українських підприємств. А виробник — російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова.
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Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.
У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім, завдяки своєчасному реагуванню ДБР, їх задум не вдався.
Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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