Влада США планує продати 41 000 біткоїнів, отриманих злочинним шляхом — Finance.ua

Влада США планує продати 41 000 біткоїнів, отриманих злочинним шляхом Сьогодні 14:12 — Криптовалюта

Влада США планує продати 41 000 біткоїнів, отриманих злочинним шляхом

Представники аналітичної платформи Arkham Intel повідомили, що влада США планує продати понад 41 400 монет біткоїна на глобальному ринку. Цифрові активи пов’язані зі злочинним маркетплейсом Silk Road.

Судові документи демонструють, що уряд США почав ліквідацію близько 51 352 BTC на початку цього року. 14 березня було ліквідовано 9 861 BTC, в результаті чого залишилося продати ще 41 491 BTC.

«Уряд розуміє, що [вилучений біткоїн] буде ліквідований ще чотирма партіями протягом цього календарного року, — йдеться в судовому поданні. — Уряд розуміє, що за інформацією Відділу кримінальних розслідувань Податкової служби США — Служби з повернення активів та проведення розслідувань — другий етап ліквідації [біткоїна] не буде завершений до дати винесення вироку Джеймсу Чжонгу».

До слова, дата винесення вироку все ще невідома.

Торік у листопаді Чжонг визнав себе винним у крадіжці BTC з маркетплейса Silk Road (злочин здійснено у 2012 році). У листопаді ж 2021 року американська влада вилучила понад 50 000 BTC з його будинку у Джорджії - на той час на суму понад $3 мільярди.

Нагадаємо, що Silk Road був ринком даркнету, де користувачі могли купувати та продавати заборонені законом продукти — здебільшого наркотики. Сайт мав понад 100 000 користувачів і здійснював тисячі транзакцій на десятки мільйонів доларів щодня. У 2013 Silk Road закрили, а його засновника Ульбріхта Росса кинули за ґрати відбувати довічне ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення.

noworries За матеріалами:

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