Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати про оренду житла — Finance.ua

Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати про оренду житла Сьогодні 17:20 — Світ

Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати про оренду житла

Влада Нідерландів закликала українців, які отримали тимчасовий захист у країні, обміркувати можливість самостійно винаймати житло за наявності фінансової можливості, аби звільнити місця для новоприбулих співгромадян.

Відповідне оголошення на прохання Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

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Автори звернення запевнили, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Вони також нагадали, що понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

«На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість», — зазначається в оголошенні.

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Ті, хто приїхав до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла, поінформували в Міністерстві юстиції та безпеки.

«Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом», — акцентується у зверненні.

Укрінформ За матеріалами:

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