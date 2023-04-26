Влада напрацьовує нову економічну стратегію України - Зеленський — Finance.ua
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Влада напрацьовує нову економічну стратегію України - Зеленський

Казна та Політика
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Влада України активно працює над новою економічною стратегією розвитку нашої держави.
Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Володимира Зеленського, про це йшлося на нараді в Офісі Президента.
«Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік — рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відбудовуємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і над відновленням економіки нашої країни», — написав глава держави.
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За його словами, під час наради докладно розглянули шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики.
Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив про те, що Україна цього року планує реалізувати проєкти відбудови на 14 млрд доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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