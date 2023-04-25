Україна зміниться після війни: в Кабміні назвали п'ять пунктів нової моделі країни — Finance.ua

Україна зміниться після війни: в Кабміні назвали п'ять пунктів нової моделі країни Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Україна зміниться після війни: в Кабміні назвали п'ять пунктів нової моделі країни

Україна повинна мати потужну економіку, щоб якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Союзу. При цьому «нова модель України» після війни базуватиметься на п’яти складових.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів

За її словами, складовими нової економічної моделі будуть:

енергетична незалежність;

Україна як гарант світової продовольчої безпеки;

розвиток військово-промислового комплексу (Україна як спонсор європейської безпеки);

гуманітарне розмінування;

сильна IT-галузь, зокрема в державних послугах, та розвиток людського капіталу.

«Статус кандидата в ЄС для України був потужним сигналом солідарності європейської спільноти у нашій боротьбі за незалежність та територіальну цілісність... Щоб забезпечити нашу та європейську безпеку, Україна повинна мати стійку потужну економіку. Для цього ми маємо провести реформи, щоб запровадити структурні зміни до економіці», — пояснила Свириденко.

Довідка Finance.ue:

у Києві презентували План дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова» із загальним бюджетом орієнтовно 50 млн євро.

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