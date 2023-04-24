У Києві презентували чотирирічний План дій Ради Європи для України з бюджетом €50 мільйонів — Finance.ua

У Києві презентували чотирирічний План дій Ради Європи для України з бюджетом €50 мільйонів Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

У Києві презентували чотирирічний План дій Ради Європи для України з бюджетом €50 мільйонів

У Києві презентували План дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова» із загальним бюджетом орієнтовно 50 млн євро.

У межах презентації відбулось також перше засідання керівного комітету Плану дій Ради Європи для України.

«Новий План дій Ради Європи для України „Стійкість, відновлення та відбудова“ був розроблений у тісній співпраці з нашими українськими партнерами і ухвалений у грудні минулого року Комітетом міністрів Ради Європи. План дій спрямований на те, щоб підвищити стійкість державних інституцій, ступінь захисту прав людини і верховенство права, а також виконання Україною своїх зобов’язань як країни-члена Ради Європи та з урахуванням рішення Європейської ради про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС», — сказав директор Директорату з координації програм Ради Європи Клаус Нойкірх.

Він зазначив, що новий План дій Ради Європи передбачає задоволення невідкладних і середньострокових потреб України у тих сферах, у яких Рада Європи має досвід.

«Загальний бюджет становить 50 млн євро протягом чотирьох років. Це найбільша сума, яка будь-коли виділялася. Ми будемо працювати над втіленням цього плану, зосереджуючись на пріоритетних напрямках, у тому числі з урахуванням рекомендацій Європейської комісії, наданих Україні при отриманні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Це, зокрема, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, захист свободи ЗМІ. Також передбачається надання консультативних послуг, щоб забезпечити повну відповідальність агресора за порушення міжнародного права та заподіяну Україні шкоду», — поінформував директор Директорату з координації програм Ради Європи.

За його словами, ця підтримка надаватиметься паралельно із значними заходами Банку розвитку Ради Європи, спрямованими на підтримку найбільш вразливих верств населення України.

«Ми також будемо координувати наші плани з іншими міжнародними партнерами, зокрема з ЄС, ОБСЄ та ООН», — зазначив Нойкірх.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.