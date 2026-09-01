Влада Києва пропонує дозволити рух «зеленої» гілки метро через Південний міст під час тривоги Сьогодні 11:31

Мер Києва Віталій Кличко

Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабінету Міністрів щодо оновлення чинних протоколів безпеки для адаптації правил життєдіяльності столиці до сучасних умов.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Рух мостами під час повітряних тривог

Одне з питань, яке розглянула Рада оборони Києва, — зміна протоколів безпеки, що діють у столиці. Після їхнього оновлення місто планує сформулювати окремі правила роботи та життєдіяльності в нинішніх умовах.

Зокрема, разом із військовими планують переглянути порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Місто також запропонує уряду напрацьований алгоритм.

Рада оборони Києва доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно підготувати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень для руху автотранспорту мостами, де такі обмеження діють під час повітряних тривог.

Зміни в роботі метро

У разі ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести зміни в роботу метрополітену. Зокрема, під час повітряних тривог пропонується забезпечити безперебійну роботу Сирецько-Печерської лінії (зеленої гілки), а також рух поїздів і перевезення пасажирів через Південний міст із лівого берега на правий і з правого на лівий.

Наземний комунальний транспорт наразі працює під час повітряних тривог.

Послаблення комендантської години

Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години).

Також пропонується врахувати необхідність пересування людей, які прибувають до Києва потягами та іншим міжміським і міжнародним транспортом. Останнім часом транспорт затримується та прибуває до столиці вже під час комендантської години.

Робота бізнесу та установ

Крім того, Київ запропонує уряду розглянути напрацювання міста щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ, які надають послуги містянам.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні готують нові підходи до роботи транспорту, логістики, державних установ і критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Серед запропонованих рішень — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливий перегляд режиму комендантської години в Києві та області.

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