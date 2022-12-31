Влада Буенос-Айреса планує почати оподатковувати діяльність з майнінгу криптовалют у 2023 році — Finance.ua
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Влада Буенос-Айреса планує почати оподатковувати діяльність з майнінгу криптовалют у 2023 році

Фінтех і Картки
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Влада Буенос-Айреса планує почати оподатковувати діяльність з майнінгу криптовалют у 2023 році
Влада Буенос-Айреса планує почати оподатковувати діяльність з майнінгу криптовалют у 2023 році
Аргентинська столиця Буенос-Айрес почне оподатковувати діяльність з видобутку криптовалют і, можливо, стейкінгу в 2023 році.
Влада Буенос-Айреса схвалила проект, який додасть майнінг криптовалют до переліку оподатковуваних видів діяльності на наступний рік.
Згідно з документом, представленим губернатором Алексом Кіціллофом, податок складе 4% від передбачуваного доходу, отриманого від видобутку криптовалют.
У документі пояснюється, що фізичні особи будуть платити податки уряду провінції і не будуть пов’язані з іншими податками, встановленими національним урядом.
Впровадження податкового режиму для майнінгу криптовалют розпочнеться вже у січні.
Існує дві основні причини, чому аналітики не впевнені у застосуванні нового податкового правила в аргентинській провінції. Одна з них — визначення того, яке саме обладнання буде обкладатися податком. Якщо в документах, затверджених урядом, йдеться лише про апаратне забезпечення, таке як відеокарти і ASIC-майнери, то тільки вони будуть обкладатися податком. З іншого боку, якщо комп’ютери, на яких працюють вузли стейкінга, будуть включені в це обладнання, то стейкінг також може бути обкладений податком.
У квітні влада Буенос-Айреса оголосила, що дасть змогу жителям міста платити податки за допомогою криптовалюти у 2022 році. У міста також є проєкт з використання системи ідентифікації блокчейну і розміщення вузлів Ethereum у рамках свого просування з оцифрування та модернізації у 2023 році.

Курс криптовалют до долара на Finance.ua

За матеріалами:
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