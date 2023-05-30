Влада Балі буде штрафувати туристів, які використовують криптовалюти — Finance.ua

Влада Балі буде штрафувати туристів, які використовують криптовалюти Сьогодні 19:30 — Криптовалюта

Влада Балі буде штрафувати туристів, які використовують криптовалюти

Уряд провінції Балі посилить боротьбу з іноземними туристами, які використовують криптовалюти для розрахунків у готелях, ресторанах, туристичних місцях, торгових центрах та інших місцях. Цей крок є частиною ініціативи місцевої влади, спрямованої на підтримку цілісності індонезійської валюти — рупії.

Про це пише Antara News

Губернатор Ваян Костер під час прес-конференції, присвяченій туризму на Балі, наголосив, що такі туристи будуть суворо покарані. Чиновник попередив, що будь-яке порушення матиме серйозні наслідки.

«Суворі заходи можуть включати депортацію, адміністративні санкції, кримінальне переслідування, закриття підприємств та інші жорсткі санкції», — сказав Костер.

Ці заходи узгоджуються із Законом № 7 від 2011 року, який зобов’язує використовувати рупію як єдиний законний платіжний засіб в Індонезії. Відхилення від цього закону може призвести до тюремного ув’язнення на строк до одного року та штрафів до 200 мільйонів рупій (13 300 доларів).

Крім того, рупія як офіційна валюта в Індонезії також регулюється Законом № 4 від 2023 року про розвиток і зміцнення фінансового сектора.

«Особи, які займаються валютними операціями без дозволу Банку Індонезії, можуть бути покарані позбавленням волі від одного до п’яти років, штрафом від 50 млн рупій (близько $3300) до 22 мільярдів рупій (близько $1,4 млн)», — додав політик.

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Незважаючи на законодавчі обмеження та потенційні штрафи, виявляється, що багато туристів нехтують законом і використовують криптовалюти для транзакцій через слабке правозастосування. Трісно Нугрохо, голова представництва Bank Indonesia (BI) на Балі, заявив, що хоча криптовалюти заборонені як платіжні інструменти, вони все ще вважаються дозволеними активами в Індонезії.

На тлі обмежень на Балі влада Індонезії збирається запустити власну криптовалютну біржу. Очікується, що її розгорнуть до того, як посилиться нагляд за ринком криптовалют. Однак поки що не уточнюються точна дата запуску платформи.

cryptomisto За матеріалами:

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