Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію — Finance.ua
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Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію

Кримінал
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Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію
Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію, Фото: СБУ
Служба безпеки України нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Зокрема, з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання. За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків.
Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.
Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.
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Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.
Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб.
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Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.
Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:
  • комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;
  • оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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