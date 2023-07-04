Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію — Finance.ua

Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію Сьогодні 16:17 — Кримінал

Вкрали 11 млн грн з Фонду гарантування вкладів: СБУ знешкодила злочинну організацію, Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Зокрема, з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.

Фото: gp.gov.ua

Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання. За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків.

Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.

Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.

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Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.

Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки , що були оформлені на підставних осіб.

Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.

Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;

оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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